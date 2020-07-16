Какие компактные кроссоверы не рекомендуют к покупке российские автовладельцы

В основу формулы расчета NPS специалисты «Автостата» взяли вопрос «Порекомендуете ли вы автомобиль, используемый в настоящее время, своим друзьям, коллегам, знакомым?», поставленный нашим соотечественникам — владельцам кроссоверов C-класса. И оказалось, что индекс с наименьшим значением со знаком минус получил Renault Kaptur (-17,2%).

Кстати, во второй половине мая 2020 года в России презентовали обновленный «Каптюр». Как сообщал портал «АвтоВзгляд», французский паркетник получил немного доработанную внешность, новый руль, «мультимедийку» и 150-сильный турбомотор, как у Renault Arkana. Но, очевидно, в опросе приянли участие владельцы прежней версии машины.

Второе место с конца занял китайский Lifan X60 (-16,9%), а тройку антилидеров замыкает Nissan Qashqai (-7,2%). На четвертой и пятой строчке прописались Mitsubishi Outlander (-3,6%) и Nissan X-Trail (-1%) соответственно.

Отметим, что кроссовером, который посоветовали бы купить другим людям больше всего владельцев, стала совершенно новая модель из Поднебесной — Geely Coolray. Прием заказов на этот SUV стартовал в наших краях в начале марта 2020 года. За ним в рейтинге следуют Honda CR-V (35,7%), Volkswagen Tiguan (31%), Mazda CX-5 (28,5%) и Toyota RAV4 (21,7%).