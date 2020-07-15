Кроссовер Toyota RAV4 получил две новые комплектации

Модель Toyota RAV4 с 2-литровым 150-сильным двигателем для российского рынка получила комплектацию «Престиж Safety». Ранее такое оснащение было доступно лишь для этого кроссовера, оснащенного более мощным 200-сильным 2,5-литровым мотором.

Пакет Toyota Safety Sense 2.0 включает круиз-контроль с поддержанием дистанции до идущего впереди автомобиля (DRCC), систему распознавания дорожных знаков (RSA) систему предупреждения о фронтальном столкновении (PCS) с функцией автоматического торможения и возможностью распознавания велосипедистов в светлое время и пешеходов в темное время суток, систему удержания автомобиля в полосе (LTA), система слежения за утомлением водителя (SWS) и систему автоматического переключения дальнего света на ближний (AHB).

Также автомобиль оснащается системой помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) и системой мониторинга слепых зон (BSM).

«Престиж Safety» подразумевает светодиодную переднюю оптику прожекторного типа, автоматическое складывание зеркал, четыре камеры панорамного обзора и навигационную систему.

Для RAV4 c 2,5-литровым 200-сильным двигателем теперь доступна версия «Престиж». Эта комплектация стала переходной между между более доступной версией «Комфорт» и топовой «Престиж Safety».

Ей положены кожаный салон, полный зимний пакет, 8-дюймовый цветной LCD-дисплей «мультимедийки», обогрев задних сидений, системы помощи при спуске и выбора режимов езды по бездорожью Multi-terrain Select (MTS).

Новая комплектация «Престиж Safety» доступна к заказу по цене от 2 531 000 рублей. А версия «Престиж» для 2,5-литрового RAV4 — от 2 555 000 рублей.