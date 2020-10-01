Внедорожник на базе «Нивы» за 1 230 000 рублей сняли с производства

Производство «Сталкера» стартовало летом 2019 года. За это время фирма «Апал» выпустила 24 экземпляра внедорожника, 13 из которых были проданы. Теперь производство пластиковых внедорожников оказалось полностью свернуто. Притом, как сообщает тольяттинский портал «Автоброкер», причиной заморозки проекта оказалось вовсе не отсутствие спроса!

Как уверяет источник портала, АВТОВАЗ перестал отгружать «внешним» сборочным площадкам свои компоненты по оптовым ценам. То есть теперь маленьким фирмочкам вроде «Апала» придется покупать детали — в данном случае, силовой агрегат и элементы подвески — через дилеров по розничным прайс-листам. Что автоматически делает такие проекты как Stalker нерентабельными.

Если эта информация подтвердится, то команде родстера «Крым» (его строят на базе «Гранты»), а также компании «Супер-Авто» скоро придется свернуть свою деятельность. Как говорится, помянем.