Власти рассказали, на каких АЗС нужно заправляться, чтобы избежать недолива топлива

Согласно новому стандарту, все колонки нового образца обязаны оснащаться программным обеспечением с защитой от несанкционированного доступа — это должно уменьшить количество случаев недолива топлива. Также новый стандарт вводит конструкцию, которая препятствует несанкционированной замене элементов и установке дополнительных устройств.

Правда, положения стандарта распространяются только на вновь вводимые топливораздаточные колонки! Проще говоря, водителям лучше заправляться на тех АЗС, которые были построены или модернизированы после 1 октября. Соответственно, о поголовном закрытии заправок со старым оборудованием речи не идет.

Интересно, многие ли станции специально торопились с обновлением, чтобы успеть до введения нового ГОСТа?