Как выглядит новейший кроссовер Audi Q6

Фото: autohome.com.cn.
Через несколько недель марка Audi презентует новый большой SUV — модель Q6. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», выпускать новинку будет китайский завод «четырех колец» (а точнее, совместное предприятие SAIC Volkswagen), а потому неясно, появится ли этот кроссовер на других рынках.
Алексей Кованов

Создавая Q6, немецкие инженеры поступили достаточно хитро: в основе этой машины лежит Volkswagen Teramont, а потому мотор здесь расположен поперечно, а не продольно, как на других больших Audi.

При этом «ку-шестой» вышел крупнее хорошо знакомого россиянам «ку-седьмого» — 5099 против 5063 мм. Однако присваивать новичку «старший» индекс Q9 маркетологи не решились…

Как уверяют китайские СМИ, под капотом Audi Q6 будет упрятана двухлитровая турбочетверка с отдачей в 231 или 265 л. с. А позже станет доступен 300-сильный наддувный V6 объемом 2,5 литра.

Вообще, наступивший год обещал буквально завалить нас автоновинками в различных сегментах, включая SUV. Но о ряде из них, похоже, придется забыть. Будем надеяться, что временно. Портал «АвтоВзгляд» отобрал самые любопытные из грядущих премьер, которые имеют риск не состояться.

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14 марта 2022
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