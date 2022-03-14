Как выглядит новейший кроссовер Audi Q6

Создавая Q6, немецкие инженеры поступили достаточно хитро: в основе этой машины лежит Volkswagen Teramont, а потому мотор здесь расположен поперечно, а не продольно, как на других больших Audi.

При этом «ку-шестой» вышел крупнее хорошо знакомого россиянам «ку-седьмого» — 5099 против 5063 мм. Однако присваивать новичку «старший» индекс Q9 маркетологи не решились…

Как уверяют китайские СМИ, под капотом Audi Q6 будет упрятана двухлитровая турбочетверка с отдачей в 231 или 265 л. с. А позже станет доступен 300-сильный наддувный V6 объемом 2,5 литра.

Вообще, наступивший год обещал буквально завалить нас автоновинками в различных сегментах, включая SUV. Но о ряде из них, похоже, придется забыть. Будем надеяться, что временно. Портал «АвтоВзгляд» отобрал самые любопытные из грядущих премьер, которые имеют риск не состояться.