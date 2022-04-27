Mercedes-Benz рассекретил «заряженные» версии C-класса

Немецкий автопроизводитель выложил в сеть тизер седана C-класса с хорошо узнаваемой радиаторной решеткой Panamericana. Вероятно, это самый базовый из «заряженных» AMG-версий, наследник уходящего Mercedes-AMG C 43.

Уже известно, что под капотом новинки будет так называемый мягкий гибрид, состоящий из 2-литрового агрегата серии M139, 14-сильного стартер-генератора и скромной 48-вольтовой батареи. Суммарная отдача силовой установки — 381 л. с.

Затем ждем появления нового Mercedes-AMG С 63, который станет отличаться более агрессивным дизайном бамперов и трапециевидными выпускными патрубками. У него также будет гибридный привод, отдача которого превысит 550 л. с.