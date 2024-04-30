Польза или вред: чего ждать, добавив в мотор трансмиссионное масло

Наверное, немногие из современных автомобилистов разбавляли моторное масло трансмиссионным. А между тем, бывалые водители рекомендуют в небольших количествах подливать в двигатель жидкость, предназначенную для коробок передач. Объяснений тому несколько, а вот насколько для силового агрегата это полезно или наоборот, расскажет портал «АвтоВзгляд».

Доморощенные эксперты, оперируя лишь собственным опытом при довольно посредственном знании матчасти, время от времени смешивают моторное масло с «трансмиссионкой», чего и другим желают. По их мнению, подобный трюк принципиальным образом сказывается на расходе топлива, улучшает компрессию и тяговые свойства двигателя.

Правда, используют подобную методику хитровыдуманные автовладельцы лишь в машинах с видавшими жизнь движками. Как говорится, не жалко экспериментировать. Особенно, если автор лайфхака — обладатель аккаунта в социальных сетях с увесистым количеством подписчиков. Авось и «задонатят» на хлеб насущный.

Между тем, эксперты портала «АвтоВзгляд» категорически не советуют заливать в мотор масло для КП. Да, такая жижа разрабатывалась инженерами и технологами для работы при механических нагрузках, но в условиях стабильных температур. Двигатель же испытывает пиковые климатические и динамические перепады, а потому смазка должна обладать определенными свойствами текучести, иметь в своем составе специфические моющие присадки, бороться с нагаром и загрязнениями.

Фото globallookpress.com

В свою очередь, трансмиссионная жидкость в столь экстремальных условиях работы начнет в прямом смысле слова подгорать, провоцируя появление налета и сорных масс, которые забьют масляные патрубки и каналы, а вместе с ними и фильтр. К тому же, более вязкий лубрикант для коробок передач рискует выпасть в осадок, вызвав недостаток смазки в цилиндро-поршневой группе.

Чем это грозит? Правильно: повышенным трением деталей двигателя, недостаточным уровнем промывки узлов и их банальным загрязнением, что рано или поздно неминуемо приведет к появлению задиров в цилиндрах. Скорее даже рано, чем поздно.

А это уже дорогостоящий ремонт силового агрегата с последующей «гильзовкой» и заменой целого ряда компонентов. Впрочем, подписчики в социальных сетях подобный опыт оценят наверняка. Вот только положительных комментариев не гарантируем.