С девяностых прошлого века, когда автолюбители относились к автоматической коробке передач как к дорогому, сложному и хрупкому механизму, от которого простому смертному лучше держаться подальше, утекло много воды. Нынче же большинство автомобилей в России оснащено двумя педалями: ворочать рычагом переключения передач желающих все меньше. Впрочем, как и поломок: многие автовладельцы просто не умеют правильно работать с АКП любого вида. Сколько сегодня стоит диагностика и ремонт «честного автомата», вариатора и «робота», выяснил портал «АвтоВзгляд».

Да, АКП моторизованные россияне распробовали, но вопросов к их устройству, сервису и обслуживанию меньше не стало. Ну и китайский автопром вновь разогрел потухший было интерес к этому узлу. И снова самые разные интернет-ресурсы запестрели вопросами: как правильно ездить на «автомате»; какую коробку при выборе авто предпочесть, где в случае чего ремонтировать и сколько после этого прослужит агрегат?

И сразу скажем, что «реанимация» АКП — история не из дешевых. Средний чек на ремонт под ключ (запчасти, масло, работа) — около 120 000 рублей. Хотя с главной «страшилкой» водителей — вариатором — сумма увеличивается до 160 000 руб. Это связано с более дорогими запасными частями (цепи, конусы и т. д.). При этом, по словами специалистов, где несколько десятилетий занимаются ремонтом и доработкой исключительно автоматических коробок передач, тот же вариатор Jatco может проехать при правильной эксплуатации и 380 000 км без единого ремонта.

— В целом же, — объяснил порталу «АвтоВзгляд» руководитель «Московского центра автоматических трансмиссий» Сергей АНТОНОВ. — все представленные в России АКП достаточно надежны. Инженеры — люди неглупые, то есть разрабатывают и проверяют каждый элемент перед тем, как пустить в производство. Другое дело, что они не могут знать, как поведет себя коробка передач, скажем, через пять лет. Но в большинстве случаев — держат на контроле. Чаще всего из строя выходит электроника, гидравлика не вечна: люди масло не меняют. Прочитали где-то, что залито на весь срок службы, а потом приезжают к нам на 90 000 км и говорят, что чувствуют какой-то дискомфорт в переключении. Мы вскрываем — а внутри уже заметный износ, началась потеря давления. При этом, замечу, к нам обращаются абсолютно с любыми коробками — особо «ломучие» назвать сложно: и Aisin, и Jatco, и ZF, любые привозят. И немецкие, и японские, и американские трансмиссии периодически нуждаются в ремонте.

Фото портала АвтоВзгляд.

— Другое дело, — продолжает эксперт, автовладельцы сами создают себе проблемы. Ведь даже роботизированные трансмиссии весьма надежны, если их корректно эксплуатировать и не перегружать. Нормально содержать — прослужат очень долго. А если сел за руль, педаль в пол и поехал — много не выходит любая АКП. И тогда уж — на переборку. Чего, впрочем, бояться не нужно: после нее коробки передач иногда ходят даже дольше и работают лучше, чем новые. Ведь при восстановлении узла мы часто вносим изменения, дорабатываем узел, причем делаем это по рекомендациям, которые получаем от завода-изготовителя. Модернизация проводится вместе с ремонтом, идет установка новых, более надежных деталей...

Хотя, понятное дело, до визита в мастерскую лучше дело не доводить. То есть если вас при езде ничего не беспокоит — АКП вашей машины исправна. А вот коли начинают толчки при остановке, рывок «на горячую» или наоборот — «на холодную», иные «артефакты» вылезают — это симптом неисправности, которую чем раньше начать решать — тем дешевле выйдет. И тут будет полезно съездить на диагностику. По словам нашего собеседника, стоит эта услуга недорого — около тысячи рублей. Специалисты найдут причину, даже не разбирая сам узел: современные приборы позволяют каждым клапаном отдельно управлять, увидеть давление, имитировать переключение передач. Есть достаточно хорошее и точное оборудование, позволяющее быстро локализовать проблему.

Но, повторим, любая коробка, какой бы надежной она ни была, нуждается в качественном обслуживании правильными запчастями. Тогда она и проживет долго, и проблем доставлять не будет.