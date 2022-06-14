90-тонный БелАЗ научили экономить 30% топлива

Любопытно, что БелАЗ предпочитает не называть производителя мотора — скорее всего, это фирма из Поднебесной. Зато известно, что его криобака достаточно для непрерывной работы на протяжении 12—14 часов. Также заявлено, что переход на «холодное топливо» позволит удешевить эксплуатацию «карьерника» сразу на 30%.

Напомним, что сжиженный метан получают, выполняя на специальном заводе очистку, осушку и охлаждение газа. Для того, чтобы выполнить последнюю операцию, к метану добавляют азот при температуре минус 180°С. Финальная операция — сжижение.

При этом двигатели, использующие LNG, очень экологичны. При работе они выбрасывают на 99% меньше сажи, на 90% меньше неметановых углеводородов, на 70% — оксидов азота, нежели дизели класса «Евро−6». Так что «холодное топливо» выглядит очень привлекательно.

Оптыный экземпляр БелАЗа будет работать на одном из разрезов Кузбасса. Но белорусский автопроизводитель уверен, что такая техника будет пользоваться стабильным спросом. Кроме того, в ближайших планах минчан значится создание газодизельной версии, у которой двигатель работает на смеси метана и солярки.

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