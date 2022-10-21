Kia отказывается от выпуска модели Stinger

В апреле 2023 года в Корее с автосборочного конвейера сойдет последний Kia Stinger. Нового поколения модели выпускать не планируется. Об этом стало известно корейскому изданию Auto Times. Причина закрытия проекта Stinger — низкий спрос на модель на всех мировых рынках: даже на родине — в Стране утренней свежести. Напомним, что первый в истории бренда Kia лифтбэк в стиле Gran Turismo был представлен на мировом рынке в 2017 году.

«Нарисованная» Петером Шраером спортивная — и реально красивая — модель имеет задний либо полный привод и несколько вариантов бензиновых турбомоторов: один 3,3-литровый мощностью 370 л. с. и два двухлитровых производительностью в 197 л. с. и 247 л. с. Для российского рынка Kia Stinger собирали на калининградском «Автоторе». За прошлый год в России было продано всего 542 лифтбэка, причем в большинстве своем — в базовой заднеприводной версии с самым слабым движком.