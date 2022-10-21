Депутаты хотят сделать бесплатными некоторые поездки по платным трассам

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Депутаты Госдумы предлагают освободить владельцев автобусов, перевозящих детей, от необходимости нести расходы на оплату проезда по платным трассам. Законопроект внесли «тяжеловесы» из фракции «Единая Россия». Портал «АвтоВзгляд» изучил предложение законотворцев.
Максим Строкер

В Госдуму внесен проект поправок в закон «Об автодорогах и о дорожной деятельности». Они сводятся к введению бесплатного проезда по платным автодорогам для транспортных средств, занятых в «организованной перевозке групп детей». Имеются в виду экскурсионные маршруты, перевозка несовершеннолетних в лагеря отдыха и тому подобное. Поправки нацелены на уменьшение «финансовой нагрузки на организации, осуществляющие перевозку детей в образовательных и иных развивающих целях, подавляющее количество которых финансируется из федерального, региональных и местных бюджетов». Именно так говорится в пояснительной записке к документу.

Характерно, что авторами законодательной инициативы стали такие «столпы» думской фракции «Единой России» как Андрей Турчак, Андрей Кутепов, Андрей Исаев и ряд других. Столь «авторитетное» авторство позволяет предположить, что поправка будет принята Госдумой почти в автоматическом режиме. После этого возникнет вопрос ее реализации. На трассах, где деньги с водителей собирают на пунктах оплаты, проблем возникнуть не должно. А там, где работает система free flow, они более чем вероятны.

Так, на ЦКАД и на строящейся М12 «Москва-Казань» автовладельцев «обилечивают» с помощью автоматических камер, считывающих госномера автомобилей. Из-за этого будет нужно каждый раз вносить ГРЗ конкретного автобуса, выполняющего «детский» рейс, в соответствующую базу данных. А потом, после окончания поездки, этот госномер из нее удалять. Заметим, что алгоритм всех этих манипуляций на данный момент отсутствует полностью — как с правовой, так и с технической точки зрения.

Напомним, что сейчас бесплатно ездить по «платникам» имеют право лишь машины, эксплуатируемые в качестве общественного транспорта (автобусы), а также занятые в деятельности экстренных служб и в почтовых перевозках.

госдума, платные дороги
21 октября 2022
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