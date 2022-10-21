Депутаты хотят сделать бесплатными некоторые поездки по платным трассам

В Госдуму внесен проект поправок в закон «Об автодорогах и о дорожной деятельности». Они сводятся к введению бесплатного проезда по платным автодорогам для транспортных средств, занятых в «организованной перевозке групп детей». Имеются в виду экскурсионные маршруты, перевозка несовершеннолетних в лагеря отдыха и тому подобное. Поправки нацелены на уменьшение «финансовой нагрузки на организации, осуществляющие перевозку детей в образовательных и иных развивающих целях, подавляющее количество которых финансируется из федерального, региональных и местных бюджетов». Именно так говорится в пояснительной записке к документу.

Характерно, что авторами законодательной инициативы стали такие «столпы» думской фракции «Единой России» как Андрей Турчак, Андрей Кутепов, Андрей Исаев и ряд других. Столь «авторитетное» авторство позволяет предположить, что поправка будет принята Госдумой почти в автоматическом режиме. После этого возникнет вопрос ее реализации. На трассах, где деньги с водителей собирают на пунктах оплаты, проблем возникнуть не должно. А там, где работает система free flow, они более чем вероятны.

Так, на ЦКАД и на строящейся М12 «Москва-Казань» автовладельцев «обилечивают» с помощью автоматических камер, считывающих госномера автомобилей. Из-за этого будет нужно каждый раз вносить ГРЗ конкретного автобуса, выполняющего «детский» рейс, в соответствующую базу данных. А потом, после окончания поездки, этот госномер из нее удалять. Заметим, что алгоритм всех этих манипуляций на данный момент отсутствует полностью — как с правовой, так и с технической точки зрения.

Напомним, что сейчас бесплатно ездить по «платникам» имеют право лишь машины, эксплуатируемые в качестве общественного транспорта (автобусы), а также занятые в деятельности экстренных служб и в почтовых перевозках.