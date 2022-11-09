Назло врагам: Pirelli остается в России, несмотря на санкции

Из-за кризиса и нарушения цепочек поставок, некоторые производители шин покидают Россию. Так, Michelin передает свой завод местному менеджменту, а Nokian Tyres сообщила о «контролируемом уходе». Готовится к отъезду и Bridgestone. После чего, повторимся, пошли слухи, что и Pirelli последует примеру своих конкурентов. Однако компания спешит заверить, что оба российских завода продолжают работу. Сокращение коснулось только инвестиций в будущие проекты.

Судя по официальному сайту производителя, российским покупателям доступен широкий модельный ряд Pirelli. Например, зимние покрышки представлены десятью моделями! Важно и то, что все сервисные гарантии и обязательства выполняются в полном объеме.

Напомним, что с мая этого года заводы производителя в Воронеже и Кирове выпускали продукцию только для внутреннего рынка после того, как Евросоюз запретил импорт шин из РФ. За это время итальянцы перешли на использование сырья местного производства, что позволило работать без перебоев.