Лайфхак от менеджера автосалона: как сильно сэкономить на выплате автокедита

Феноменальный бум автомобильного автокредитования, случившийся в России в первом квартале 2024 года, привлек внимание специалистов и автовладельцев к этой сфере. Портал «АвтоВзгляд» изучил тему и обнаружил своего рода лайфхак, который наверняка сыграл свою роль в популяризации автомобильных кредитов.

Для начала скажем, что по данным Национального бюро кредитных историй, за первые три месяца 2024 года банки выдали российским автовладельцам автокредитов на сумму аж в 508,5 млрд. рублей. Это не только почти на треть больше, чем в за первый квартал прошлого года, но и абсолютный рекорд за всю историю наблюдений.

Специалисты объясняют бурный рост показателей кредитования «низкой базой» начала прошлого года, когда в России наблюдался физический дефицит новых легковушек. Мы же, помимо это фактора, полагаем, что сыграло роль повышение цен на российском легковом рынке.

В начале года новостные агентства сообщали, что за 2023 год «китайцы», занимающие сейчас порядка 60-70% отечественного авторынка, в среднем подорожали на 11%. И подъем цен продолжился с наступлением 2024-го. Людям просто приходится брать все большие суммы взаймы, чтобы приобрести приличную иномарку, пускай и китайскую. Вот объемы займов и растут.

Еще один любопытный момент касается доли «кредитных» автомобилей среди всех проданных на рынке России в 2024 году. Известно, что в первом квартале 2024 года было выдано и рекордное количество автокредитов — 353 000 единиц (на 99,2% больше чем за аналогичный период прошлого года). За тот же период россияне поставили на учет в ГИБДД 356 000 легковушек — согласно данным «Автостата» и Минпромторга.

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Как видим, количество выданных за 1 квартал 2024 года автокредитов почти совпадает с числом проданных в России новых легковых авто. Глядя на эти две цифры так и хочется придти к выводу, что теперь в России купить новую машину можно только попав в долговую кабалу...

Но есть в этом деле некоторый нюанс, который выплыл на поверхность в ходе недавнего посещения сотрудниками портала «АвтоВзгляд» нескольких дилерских центров.

Автокредиты сейчас реально дороги. Некоторые банки «ломят» более 35-40% в год! Но это касается только краткосрочных займов. Если берешь «автомобильную» ссуду на много-много лет, проценты по ней могут иной раз оказаться даже ниже ставки рефинансирования Центробанка.

Менеджеры автосалонов понимают, что нужно как-то помогать клиенту решиться на покупку авто. И ради этого они иной раз фактически «сдают» нерешительному или колеблющемуся клиенту лайфхак, позволяющий здорово сэкономить. Практически любой ДЦ дает существенную скидку покупателю, если тот приобретает машину в кредит. Порой: до 10% от цены бюджетного авто — порядка 250 000 рублей при покупке машины стоимостью около 2,5 млн.

Далее клиенту показывают текст типового автокредитного договора — то место, где сказано об условиях досрочного погашения ссуды. Сейчас в большинстве случаев досрочное погашение разрешается после третьего месяца действия соглашения. И получается, что когда автомобилист гасит кредит досрочно, он за три месяца выплачивает банку в несколько раз меньшую сумму, чем размер полученной им от автосалона 250-тысячной скидки.

А теперь вспомним про наши подозрения, что чуть ли не все новые авто в России приобретают сейчас в кредит. Есть высокая вероятность, что очень большая доля из них куплена по хитроумным «скидочно-кредитным» схемам, подобным описанной выше.