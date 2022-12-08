Российский родстер «Крым» получил адаптивную пневмоподвеску

Проект родстера «Крым», как и весь российский автопром, живет нелегкой жизнью то ли хронически болея, то ли тяжело выздоравливая. Но, в отличие от него, дает результат. Начинаясь как студенческий проект в 2013 году, он от уровня дипломной работы дорос до полноценной и самостоятельной платформы, созданной на отечественных компонентах. При этом притягивая к себе новых партнеров и новые технологии.

Например, в Севастопольском государственном университете завершились работы по созданию адаптивной пневмоподвески для родстера. По заявлению разработчиков, непосредственно подвеска базируется на отечественных компонентах, а в блоке управления используется платформа Arduino. Это бюджетный микрокомпьютер с гибкой архитектурой и большим разнообразием периферии. Пневмоподвеска может управляться вручную или автоматически и позволяет менять дорожный просвет в диапазоне от 50 до 170 мм.

«Крым», повторимся, может оснащаться 4-цилиндровым двигателем семейства ЕМП, а также гибридной и полностью электрической силовыми установками. Выходит, что мы все таки в состоянии создавать собственные автомобили, не тратя при этом миллиарды бюджетных денег. Надо просто захотеть добиться результата, а не превращать в конечную цель исключительно разработку.