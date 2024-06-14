Во времена, когда солнце светило ярче, а трава была зеленее, привод газораспределительного механизма и вовсе существовал в трех видах: привычный ременной, модный редко требующий внимания цепной и вечный шестеренчатый. Последний усилиями финансистов, экологов и прочих маркетологов был переведен в музей — остались двое. И водители отчего-то считают лучшим именно цепной. Мол, лезть не придется, ходит долго. Но, увы, это неправда. А подробности — на портале «АвтоВзгляд».

ГРМ — один из важнейших узлов двигателя внутреннего сгорания, жизнедеятельность которого напрямую связана с мотором. Исправен и здоров — агрегат работает штатно. Износился — немедленно менять. Оставив за скобками шестеренчатый вариант — его уж и не встретишь на тех машинах, что сейчас бегают по дорогам — рассмотрим два остальных: ременной и цепной. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки. Но о последних, к слову, почему-то забывают. А зря: изучив ситуацию с обеих сторон, можно не только изменить свои суждения, но и сделать правильный выбор в одном из самых дорогих вопросов — покупке автомобиля.

Итак, начнем с простого и понятного — с ремня. Это самый дешевый и малоресурсный вариант: ремень ГРМ нужно менять регулярно, не реже 60 000 км, поскольку он растягивается, трескается, истирается и может оборваться. А обрыв в трех случаях из четырех приводит к очень печальным последствиям: поршни загибают клапана. «Безвтыковые» моторы, в которых поршни с клапанами «не встречаются» при любых условиях — редкость и зачастую результат привнесенного тюнинга. Обычно все-таки «встречаются», после чего предстоит долгий и дорогой ремонт. Гораздо дешевле и целесообразнее купить фирменный ремень и строго следить за его пробегом. По прошествии — менять. Стоит все удовольствие — около 10 000 рублей. С запчастями.

Однако ремень — не единственный расходник в механизме ГРМ: там еще есть подшипники, на которых экономить тоже не стоит. Заклинит — мало не покажется. Кроме того, нужно помнить про натяжитель: он меняется нечасто, но периодически внимания требует. «Выйдет» полностью — поршни встретятся с клапанами даже при визуально целом ремне ГРМ. Сколько стоит заменить? От 20 000 рублей и до бесконечности: в зависимости от мотора, производителя, цены запчастей и тысячи других факторов. Однозначное вскрытие — в момент которого глупо не полирнуть ГБЦ, перетрясти «рассыпуху» и все резинки. Список можно продолжать долго.

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С цепью дела обстоят иначе: механизм не имеет конкретного и строго прописанного срока годности. То есть менять цепь, а также натяжитель и «башмачки» необходимо по мере растяжения. Специалисты способны определить наступление этого события по звуку: растянувшись, цепь начинает 13441 Почему нельзя лить в бак бензин АИ-95, если производитель рекомендует АИ-92 Эксперт назвал случаи, когда бензин АИ-95 хуже чем АИ-92 побрякивать. Случается это и на 150 000 км, и на 500 000 км: все зависит исключительно от манеры вождения и ареала обитания. Город, резкие старты со светофора под веселый свист покрышек — поедет на замену рано. Трасса и размеренный, спокойный ритм, когда клавиша круиз-контроля задействуется чаще педали газа — и полмиллиона пройдет. Помимо этого, роль играет и качество горючего: если машина заправляется хорошим топливом с октановым числом, указанным на лючке бензобака, цепь прослужит дольше. Дрянная же горючка, вызывая детонацию двигателя, растянет ее быстрее.

Далее — десерт: замена цепи начинается примерно от 60 000 рублей и заканчивается, опять же, бесконечностью. Владельцы автомобилей Mercedes-Benz, например, заплатят от 120 000 до 200 000 целковых. В дилерском центре, который уже давно не официальный, больше. Это длительная и сложная операция — порой и двигатель из подкапотного надо доставать — да и запчасти воистину «золотые».

И тут возникает вопрос — что лучше: три раза заехать в сервис и заплатить по 10 000 рублей или один раз, но вложить, скажем, 150 000 «деревянных»? Каждый, как говорится, выбирает наиболее выгодные и приемлемые условия для себя сам, однако арифметика стоит стеной именно на стороне ремня. И вряд ли ее позиция когда-либо изменится.