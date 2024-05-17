Голь на выдумки: как хитрые продавцы умудряются продавать старые шины втридорога

Вторичный рынок автомобильных шин живет и здравствует: кому-то новые купить не по карману, а другим — не по размеру. Иди-ка найди сейчас хитрые разноразмерные на тот же BMW! А ведь таких примеров множество! Вот и пестрят барахолки предложениями, в которых красивые фотографии редко имеют хоть что-то общее с унылой действительностью «вторсырья». Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Для выгодной сделки покрышку нужно не только помыть, но и «проточить»

Жаба душит всяк и каждого, независимо от толщины кошелька и близости зарплаты. А покупка покрышек — ну сущее ведь издевательство: за раз и в один миг требуется выложить немалую сумму, доплатив после еще и за монтаж. Избиение буквально, из которого и следует тяга ко всем возможным методикам экономии.

Самая популярная, естественно, это покупка подержанных шин: в какое объявление не зайди — все целые, почти новые, минутку на машине постояли, а сейчас продаются за полцены. Какие грыжи и ремонты, что вы, идеальное состояние! Приехав на осмотр, который по недосмотру продавца происходит в светлое время суток, обычно находим совсем иной натюрморт: латки, неравномерный износ, да и самого протектора осталось — кот наплакал.

А ведь именно высота протектора в России является ключевым мерилом шины: кривизну, возможные повреждение корда и, будем откровенны, даже латки не столь сильно смутят покупателя, как малое количество резины сверх ламели. Стертые — не предлагать! А коли предлагать — будем торговаться до слез и первой крови из глаз.

Фото globallookpress.com

Продавцы, понятное дело, «народную методику» отбора, конечно, знают, ни одну собаку уже на этом съели, поэтому придумали весьма интересный «лайфхак», позволяющий и картинку дать привлекательную, и «на месте» иметь больше козырей в рукаве.

Итак, соль истории в том, что резины в шине много, а протектор занимает лишь малую ее часть. Проще говоря, если его слегка углубить, то покрышка будет выглядеть привлекательнее и свежее, чем она есть на самом деле. Кажется, что это занятие непростое, но по факту есть немало инструмента, позволяющего значительно облегчить задачу. Углубив канавки, можно делать фотографии и смело выкладывать на доску объявлений — спрос будет.

Визуально, конечно, такая шина выглядит красиво. Но есть у данной методики один недостаток, компенсирующий собой все «плюсы»: срезая верхний слой в той же канавке, мастер полностью убирает самый износостойкий и крепкий «покров». Называя вещи своими именами, шина будет постоянно «ловить» проколы, поскольку мусора на дорогах у нас хватает, а «брони», самого крепкого верхнего слоя, на покрышке уже нет.

Вывод напрашивается сам собой: такую резину купит только тот, кто намеревается продать свой автомобиль подороже. Для себя или своих близких столь хрупкую, да еще и вручную «справленную» покрышку водитель в трезвом уме и твердой памяти брать не будет.