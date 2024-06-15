Сокращенная по случаю Дня России рабочая неделя «жирными» инфоповодами нас не баловала, тем не менее кое-что любопытное все же случилось. Так, например, АВТОВАЗ приступил к тестовой сборке LADA Vesta в новой модификации, журналисты раскрыли оснащение LADA Iskra, а глава Калининградской области — планы завода «Автотор». Кроме того, в Госдуму внесли законопроект о штрафах за опасное вождение, что вызвало весьма противоречивые чувства у моторизованных граждан. А все подробности — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».

С конвейера тольяттинского завода в тестовом режиме сошло несколько седанов и универсалов LADA Vesta с теми опциями, что сейчас для флагмана недоступны. Но самое любопытное нововведение — под капотом. Эти машины «вооружены» китайской «механикой» на 6 ступеней и мотором 1.8 Evo, который сегодня предлагается лишь в паре с вариатором.

И если LADA Vesta вот-вот списки своих опций расширит, то Iskra, напротив, богатым оснащением похвастать не сможет. Как выяснили наши коллеги-журналисты, даже у старших версий этой модели не будет, например, поясничного упора, запуска двигателя кнопкой, светодиодной оптики и регулировки ремней безопасности по высоте.

Напомнил о себе на этой неделе и Sollers. Компания, которая наладила в Ульяновске лицензионное производство грузовичка JAC X200 под собственным названием Sollers Argo, анонсировала новую версию этой модели — фургон разжился бензиновым мотором на 136 сил.

И раз уж затронули тему коммерческих машин — в России стартовали продажи отечественного пикапа Ambertruck Work. Новинка, представляющая собой перелицованный JMC Yuhu из Китая, локализована на заводе «Автотор». Там, кстати, в обозримом будущем «пропишется» еще несколько автомобилей, о чем сообщил врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Кроме того, к российскому дебюту готовится китайская марка Soueast — та, что сотрудничает с компанией Chery. На этой неделе стало известно, что премьеру своих первых автомобилей бренд проведет в сентябре, а продажи откроет в октябре.

Наконец, в Госдуму внесли законопроект о штрафах за опасное вождение. И если инициатива получит поддержку, а шансов у нее много, то шашечников, учителей и прочих дорожных агрессоров будут наказывать, в соответствии с новой статьей КоАП, штрафом в 3-5 тысяч рублей или лишением «прав» на срок от 1 до 3 месяцев. Кажется, что идея, которую не могли воплотить в жизнь восемь лет, очень хорошая. Но если вдуматься, то все не так однозначно...

А подробнее о главных автомобильных событиях последних дней — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.