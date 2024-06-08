АВТОВАЗ удивляет, дилеры «кошмарят», а ГИБДД хитрит: итоги недели

Главным ньюсмейкером первой летней недели стал АВТОВАЗ, активно выступавший на Петербургском международном экономическом форуме. Тольяттинцы не только презентовали там долгожданную LADA Iskra, но и удивили рядом других премьер и заявлений. Тем временем белорусская Belgee объявила о создании в России собственной дилерской сети, губернатор Калужской области — о перезапуске бывшего завода Volkswagen, а эксперты — о скором подорожании техобслуживания машин у «официалов» и отключении большинства камер ГИБДД. Все подробности — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».

Итак, седан LADA Iskra впервые показали вживую, и выглядит он точь-в-точь как на изображениях из базы Роспатента. Серийное производство новинки начнется в начале следующего года. Цен пока нет, но, как сказал глава АВТОВАЗа Максим Соколов, если бы продажи модели стартовали сейчас, то «Искра» стоила бы 1-1,2 млн. рублей. Впрочем, особых надежд на такие прайсы питать не стоит.

Там же, на ПМЭФе, тольяттинцы представили LADA Vesta Sportline в новой модификации — с движком 1.8 Evo и китайским вариатором WLY. Она тоже выйдет на рынок в начале 2025-го. А пока ждем флагманскую «Весту», поприветствуем Niva Travel с продвинутой мультимедийкой EnjoY Pro. Этот комплекс подразумевает тачскрин на 7 дюймов, синхронизацию со смартфоном и сервисы «Яндекса». Внедорожники с новой опцией уже поступают в шоу-румы дилеров.

Думаете, на этом с АВТОВАЗом все? А вот и нет! На ПМЭФе глава концерна Максим Соколов, помимо прочего, поделился планами компании на ближайшие шесть лет: он анонсировал 12 новых продуктов, включая рестайлинги нынешних моделей. Наверняка в их число вошли Aura, та же Iskra, перспективный кроссовер на базе «Весты». При этом XRAY возрождать не будут, а «Гранту» к концу десятилетия с конвейера снимут... Так что, очевидно, нас ждут сюрпризы.

А пока сюрприз преподнес белорусский завод Belgee. Одноименная марка отправляется в свободное плавание — то есть открывает в России собственное представительство и дилерские центры. А вот бывший завод Volkswagen в Калуге по-прежнему буксует. Его новый владелец, компания «АГР», все еще находится в поиске партнера, который поможет перезапустить конвейер. Губернатор Калужской области Владислав Шапша пообещал, что до конца этого года вопрос решится.

А что там по автоновинкам? На этой неделе GAC открыл российские продажи компактного кроссовера GS3, а Geely — полноприводного Altas. Кроме того, стало известно, что Dongfeng вот-вот выведет на отечественный рынок паркетник DFSK 500 — бензиновую версию знакомого нам Evolute i-Joy. Еще ожидаем пополнение в сегменте «премиум»: ходят слухи, что скоро дебютирует марка Maxeed, которая предложит кроссоверы Exeed, собранные на бывшем заводе Mercedes-Benz в Подмосковье.

Есть и парочка «социальных» новостей. Во-первых, ассоциация «Российские автомобильные дилеры» спрогнозировала скорое подорожание обслуживания машин у «официалов». Якобы последние ощутимо задерут цены из-за поправок в налоговый и бюджетный кодексы. Во-вторых, правительство утвердило новые правила размещения комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, что, по мнению экспертов, приведет к существенному сокращению числа камер на дорогах...

А подробнее об этих и других самых главных автомобильных событиях последних дней — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно найти здесь.