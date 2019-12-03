Российский родстер «Крым» завершил ходовые испытания с поломками

Мы уже писали про амбициозный российский проект. Создать оригинальный родстер — задача не из легких. Но команда разработчиков не намерена сдаваться. Подтверждением тому — пробег, в который и отправился «Крым».

Судя по краткому отчету, опубликованному в соцсетях, протопит выдержал экзамен российскими «направлениями» и почти не сломался. Основной неприятностью стало то, что набегающим потоком воздуха у машины оторвало часть переднего подкрылка, а затем, залило водой блок управления фарой.

Конструкторы уже заявили, что знают, как бороться с проблемой. Кроме этого, будет доработан стеклоочиститель, а рулевое управление перенастроено.

Все работы должны завершить к 23 декабря, после чего машина отправится в очередную серию дорожных приключений.

В планах коллектива значится постройка и третьего образца, который будет уже вроде бы почти серийным. Ему же предстоит пройти все сертификационные испытания для получения ОТТС.

Разработчики планируют, что родстер «Крым» со 140-сильным вазовским мотором обойдется будущим владельцам примерно в 700 000 рублей.