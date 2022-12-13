Подмосковный завод Mercedes-Benz опять заработает

Итак, завод Mercedes-Benz может опять приступить к выпуску автомобилей. Причем речь идет уже о лете 2023 года. Напомним, что строительство этого предприятия в технопарке «Есипово» было начато в 2017 году, а первые автомобили сошли с конвейера уже весной 2019-го. Площадка проектировалась из расчета выпуска до 20 000 автомобилей в год и подразумевала полный цикл сборочных работ, включая сварку и окраску кузовов.

Но в октябре 2022-го немцы продали и ее, и прочие свои активы в России дилерскому холдингу «Автодом». Который летом 23-го года планирует возобновит выпуск автомобилей. Понятно, что такие сжатые сроки предполагают только крупноузловую сборку. А значит: опять Китай. Только пока не очень ясно, какой именно бренд из Поднебесной выбрали новые владельцы германского хозяйства в партнеры.

С учетом автомобильного бума в КНР и благоприятных возможностей по проникновению на российский рынок тамошних автостроителей, ситуация выглядит так, что Россия стремительно превращается в младшего брата китайского автопрома. Кстати, на заре развития автопромышленности, автопроизводители могли быть и дилерами, продавая собственные изделия. Но чтобы дилер становился автопроизводителем? Это что-то новое и весьма странное…