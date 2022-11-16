Автопроизводители смылись восвояси: что ждет российских автодилеров

За стонами и сожалениями о погибающем на корню некогда цветущем дереве российского автомобилизма как-то забылись скромные герои продаж. Без их трудовых подвигов даже самым именитым автомобильным брендам пришлось бы сосать лапу, с тоской взирая на склады, забитые нереализованной продукцией. Да, дилеры тоже попали под раздачу. Жаль работающих там сотрудников, конечно, однако говорить, что они пострадали безвинно, вряд ли будет корректно.
Вместе с производителями и импортерами автосалоны неслабо погрелись под восходящим солнцем отечественного рынка, стремившегося в свое время стать первым в Европе. Они всеми силами надували кредитный пузырь покупательной способности населения, беззастенчиво задирали цены, используя для этого малейшую зацепку и весьма изобретательно придумывая себе оправдания — благо народ у нас незлобивый и доверчивый.
Ну а когда эпоха благоденствия кончилась, то неожиданно выяснилось — в загашнике у дилеров, как и у местных производителей, не оказалось ни западных технологий, которые можно было бы обратить себе во благо, и ни малейшего представления как жить дальше.
Между тем, жить хочется всем, и автосалоны в этом отношении — не исключение. За период относительной стабильности их количество по России выросло до 3203 — по крайней мере, такое число на апрель 2022 года дает исследование, проведенное агентством «Автостат». Отметим, что их вполне хватало для обслуживания без малого полсотни брендов, работавших на полную катушку.
По прошествии полугода, ознаменованного нарастающими санкциями, ряды дилеров практически не поредели. Их по-прежнему более 3000. Однако количество марок, реально представленных в России сократилось катастрофически — их едва набирается десяток. Причем в него входят и полудохлые, реализующие в месяц сотню — другую своих машин, а порой и того меньше. Корма на всех перестало хватать.
И вот куда прикажете податься дилерам, привыкшим чувствовать себя более-менее вольготно и не считать последние копейки под угрозой полной остановки продаж? Ну естественно, к китайцам. Кто, как не наши соседи из-за Великой стены просто обязаны помочь нам выжить? В надежде на это количество чайна-салонов резко выросло до 936, как уже писал портал «АвтоВзгляд».
Но мечты тех, кто хочет продавать, как-то не очень коррелируют с планами тех, кто хочет производить. Не торопятся наши «братья навек» в Россию, игнорируют шаманские пляски с зазываниями. Рост продаж по сравнению с прошлым годом — смешной. Живые автомобили — в дефиците. Цены — конкретно завышенные. Маржа автосалонов — мизерная.
Китайских автомобилей уж точно не хватит на оставшиеся 2000 автосалонов, которые пока не нашли себе пристанища. Впрочем, из них надо вычесть тех счастливцев, которым повезло уцепиться за отечественный автопром — АВТОВАЗ с УАЗом. Таковых пока 541, по информации на минувшее лето.
Остальные растягивают как могут остатки старых запасов, потихоньку подрабатывают на техобслуживании и надеются, что прежние времена вернутся прежде, чем рухнет их бизнес. Однако это весьма сомнительно. Какой выход? Сложно сказать. Вероятно, пора переквалифицироваться в управдомы.
Да, кстати. Стоит обратить внимание на Aurus, у которого в России по слухам всего два дилерских центра…