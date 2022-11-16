Автопроизводители смылись восвояси: что ждет российских автодилеров

За стонами и сожалениями о погибающем на корню некогда цветущем дереве российского автомобилизма как-то забылись скромные герои продаж. Без их трудовых подвигов даже самым именитым автомобильным брендам пришлось бы сосать лапу, с тоской взирая на склады, забитые нереализованной продукцией. Да, дилеры тоже попали под раздачу. Жаль работающих там сотрудников, конечно, однако говорить, что они пострадали безвинно, вряд ли будет корректно.

Вместе с производителями и импортерами автосалоны неслабо погрелись под восходящим солнцем отечественного рынка, стремившегося в свое время стать первым в Европе. Они всеми силами надували кредитный пузырь покупательной способности населения, беззастенчиво задирали цены, используя для этого малейшую зацепку и весьма изобретательно придумывая себе оправдания — благо народ у нас незлобивый и доверчивый.

Ну а когда эпоха благоденствия кончилась, то неожиданно выяснилось — в загашнике у дилеров, как и у местных производителей, не оказалось ни западных технологий, которые можно было бы обратить себе во благо, и ни малейшего представления как жить дальше.