ФАС получила запрос «Татнефти» на покупку российского завода Nokian Tyres

Российское антимонопольное ведомство сообщило о поступлении ходатайств со стороны ПАО «Татнефть». В них нефтяная компания просит согласовать приобретение ею 100% долей в уставных капиталах ООО «Нокиан Тайерс», ООО «Хакка Инвест» и ООО «Нокиан Шина» у компании Nokian Tyres. Напомним, что финский производитель шин еще весной текущего года заморозил производство продукции на своем заводе в городе Всеволожск Ленинградской области. Позднее стало известно, что Nokian решила полностью уйти из России и приступила к поиску покупателя на свои активы в нашей стране. В минувшем октябре стало известно, что им станет «Татнефть». Ожидается, что цена сделки составит около 400 млн. евро.

Завод Nokian Tyres во Всеволожске считается одним из крупнейших предприятий этого профиля в мире. Его мощность — 16 млн. автомобильных покрышек в год. Около 60% продукции завода до последнего времени поставлялось на рынки Европы, Канады и США.

«Татнефть» до 2022 года контролировала российского производителя шин Kama Tyres. После введения санкций ЕС в отношении ряда предприятий «Татнефти», последняя продала свой шинный бизнес компании «Татнефтехиминвест-холдинг», принадлежащий на 49% Республике Татарстан.