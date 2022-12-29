Какую иномарку и за сколько мечтает купить среднестатистический россиянин

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Если вы думаете, что каждый второй российский автолюбитель мечтает посадить свою спину на огроменный внедорожник или спорткар, то сильно ошибаетесь. Наши соотечественники мыслят более приземленно. Какую же машину хотел бы приобрести русский человек, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Лика Затворная

Любопытное исследование провели наши коллеги из «Авто.ру» в содружестве с сервисом «Яндекс.Взгляд», которые выяснили, что самым вожделенным автомобилем для российских водителей является японский кроссовер, причем по средненькому прайсу. За «японца» проголосовало 32% респондентов, а 26% отдали бы предпочтение немецкой иномарке. Чуть меньше — 23% — корейской.

Самым востребованным типом кузова наши соотечественники назвали SUV. За приемлемый внедорожник или кроссовер отдали свои голоса 49% участников опроса. Почти вдвое меньше — 27% — мечтают о седане. Примечательно, что 11% купили бы хетчбэк, 7% — универсал и всего 2% — родстер или кабриолет.

Интересно, что 30% опрошенных готовы отдать за любимый автомобиль от двух до пяти миллионов рублей. Оказывается, не так уж все и плохо с доходами в нашей стране. Бюджетному сегменту приоритет отдали 25% респондентов, а премиальному — 21%. К слову, поклонники «люкса» не прочь купить машину мечты, выложив за нее свыше 5 000 000 рублей.

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30 декабря 2022
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