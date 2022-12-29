Какую иномарку и за сколько мечтает купить среднестатистический россиянин

Любопытное исследование провели наши коллеги из «Авто.ру» в содружестве с сервисом «Яндекс.Взгляд», которые выяснили, что самым вожделенным автомобилем для российских водителей является японский кроссовер, причем по средненькому прайсу. За «японца» проголосовало 32% респондентов, а 26% отдали бы предпочтение немецкой иномарке. Чуть меньше — 23% — корейской.

Самым востребованным типом кузова наши соотечественники назвали SUV. За приемлемый внедорожник или кроссовер отдали свои голоса 49% участников опроса. Почти вдвое меньше — 27% — мечтают о седане. Примечательно, что 11% купили бы хетчбэк, 7% — универсал и всего 2% — родстер или кабриолет.

Интересно, что 30% опрошенных готовы отдать за любимый автомобиль от двух до пяти миллионов рублей. Оказывается, не так уж все и плохо с доходами в нашей стране. Бюджетному сегменту приоритет отдали 25% респондентов, а премиальному — 21%. К слову, поклонники «люкса» не прочь купить машину мечты, выложив за нее свыше 5 000 000 рублей.