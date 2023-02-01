Минус электрификация всей страны: российские автозаводы отказываются от «электричек»

Фото globallookpress.com
Всероссийская истерика с поголовным переходом на выпуск электромобилей, начавшаяся после ухода из страны иностранных производителей, продолжается. Однако сталкиваясь с реальностью, она разбивается вдребезги. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, какие машины на самом деле производят те, кто на словах верен западным трендам.
Ефим Розкин

После введения санкций в отношении нашей страны и отбытия подавляющего большинства автопроизводителей восвояси, автомобильный мир России как с цепи сорвался. Всем вдруг в срочном порядке приспичило выпускать электромобили. И это при том, что до наступления кризиса проблемы «экологичного» в кавычках транспорта никого по большому счету не волновали.

Портал «АвтоВзгляд» уже писал о том, что двигало руководителями предприятий, наперебой заверявшими руководство государства в своих намерениях устроить прорыв в области электротранспорта. Но собака лает, ветер носит, а караван неумолимо идет.

Небольшим фирмам вольно мечтать, как они добьются успеха на этой скользкой дорожке и сотрясать медиапространство громкими заявлениями. А вот крупным предприятиям воленс-ноленс приходится думать о людях, которые там работают и желают хотя бы иногда получать зарплату. Все-таки почти год прошел в бездействии и пустых размышлениях о судьбах отрасли.

Фото производителя.

«Москвич» меняет шильдики

Вспомним, что заявлял в минувшем году глава Минпромторга Денис Мантуров. Производство электромобилей на заводе «Москвич» должно начаться в 2022-ом. Возможно, оно началось — и где-то в глубоких катакомбах под цехами рабочие-электрореволюционеры собирают роторы со статорами в обстановке строжайшей конспирации. Ибо на официальном сайте предприятия выложены технические данные только автомобилей с двигателями ДВС. По поводу же всего остального — лишь скупая строка: «Москвич 3 также доступен с электродвигателем».

Одно дело — менять шильдики JAC на сугубо патриотические и иметь свой гешефт от выпуска какого-никакого кроссовера, другое — полагаться на то, что многочисленный коллектив завода прокормится с единичных продаж экологически чистых игрушек для обеспеченных позеров.

Отказ от завиральных идей

Точно в такой же ситуации оказался и калининградский «Автотор». Его начальство долго темнило, намекая на скорый старт «новых моделей, которые адаптированы к новым условиям развития России в целом». Причем планировалось делать 50–60 тысяч электрокаров ежегодно, для чего построить с нуля семь (семь, Валера!) заводов.

Слава Богу, когда дошло до дела, все эти завиральные идеи либо на какое-то время, либо насовсем улетучились из голов высокопоставленных менеджеров. Они занялись тем же, чем и остальные — отверточной сборкой китайских машинокомплектов. Только вот удивить нас калининградцам все-таки удалось. В качестве партнера они выбрали небольшую фирму Kaiyi.

Фото производителя.

Ее производственная мощность составляет 150 000 авто в год, что совсем немного для Китая. Более того, внутри КНР она продает всего около 3000 автомобилей в месяц, остальное идет на экспорт в Перу, Ливию, Кувейт, Ирак. И вот теперь — в Россию.

Надо сказать, что для своего возрождения в качестве опоры автоиндустрии «Автотор» выбрал не самые козырные модели. Сейчас он выпускает Kaiyi E5, который дебютировал полтора года назад, но фактически представляет собой рестайлинг седана гольф-класса Chery Arrizo 7, чей жизненный цикл закончился еще в 2019-м.

В ближайшем будущем на заводе собираются наладить также сборку еще парочки моделей — компактных кроссоверов Kaiyi X3 и X3 Pro. В девичестве они звались Xuanjie 2023 и Xuanjie Pro и были сооружены на базе Tiggo 4.

Модели, мягко говоря, не очень свежие — из тех времен, когда китайцы не наловчились еще делать что-то похожее на современный автомобиль. Да и ценник в свете нынешних тенденций на рынке стоит ожидать если не конский, то весьма завышенный. Но все же это будут утилитарные транспортные средства, а не бесполезные воплощения в металле и пластике грез западных «зеленых».

автопродажи, авторынок, кризис, электромобили, санкции
1 февраля 2023
437