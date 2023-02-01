Минус электрификация всей страны: российские автозаводы отказываются от «электричек»

После введения санкций в отношении нашей страны и отбытия подавляющего большинства автопроизводителей восвояси, автомобильный мир России как с цепи сорвался. Всем вдруг в срочном порядке приспичило выпускать электромобили. И это при том, что до наступления кризиса проблемы «экологичного» в кавычках транспорта никого по большому счету не волновали.

Портал «АвтоВзгляд» уже писал о том, что двигало руководителями предприятий, наперебой заверявшими руководство государства в своих намерениях устроить прорыв в области электротранспорта. Но собака лает, ветер носит, а караван неумолимо идет.

Небольшим фирмам вольно мечтать, как они добьются успеха на этой скользкой дорожке и сотрясать медиапространство громкими заявлениями. А вот крупным предприятиям воленс-ноленс приходится думать о людях, которые там работают и желают хотя бы иногда получать зарплату. Все-таки почти год прошел в бездействии и пустых размышлениях о судьбах отрасли.