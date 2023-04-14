Exeed рассекретил название и внешний вид нового седана для России

Представители Exeed распространили первые официальные изображения новинки. Судя по фото, Exlantix обзавелся агрессивным дизайном, не растеряв при этом элегантности.

Свой новый седан в компании охарактеризовали, как «автомобиль, сочетающий в себе высокую мощность и экологичность, который представляет собой высококлассный электрический продукт». Амбициозно, не так ли?

Более того: китайцы заявили, что Exeed Exlantix — это большой шаг к созданию идеального транспортного средства. Что ж, интересно будет проверить это на практике. Но ни сроков, ни технических подробностей компания пока, увы, не называет.

Впрочем, ранее директор Exeed Cars Rus Геннадий Баранов сообщил порталу «АвтоВзгляд», что новинка может появиться у нас уже в 2024 году,