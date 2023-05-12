Обновленный Chevrolet Tahoe вышел на испытания

Судя по шпионским фото, которые разместил на своих страницах портал Motor1.com, это только самое начало ходовых испытаний. Сквозь защитные чехлы можно видеть знакомые очертания решетки радиатора и переднего бампера. Скорее всего, эти кузовные элементы будут переработаны.

Вероятно, что светодиодные габаритные огни растянут во всю ширину передней части. Такое решение инженеры уже применяли на электрическом пикапе Silverado EV. В задней части также появится бампер с новым дизайном, измененные фонари и патрубки выхлопной системы.

Ходят слухи, что в салоне мы сможем увидеть дисплей с увеличенной диагональю, новые варианты отделки, а также опции. Что касается силового агрегата, то говорят о 6,2-литровом V8 с отдачей в 439 л. с. Он самый мощный в истории семейства. Дебютировать внедорожник должен в конце 2023 года.