Удивительная выдалась неделя — ни одной значимой новости от китайских автобрендов! Зато целую кучу инфоповодов создал АВТОВАЗ, с большим количеством инициатив выступили и российские власти. А еще — напомнили о себе подзабытые иранцы, которые, как оказалось, всерьез обсуждают вопрос локализации своих машин в нашей стране. Подробности — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».

Итак, АВТОВАЗ. Именно отечественного производителя автомобильное сообщество активнее всего обсуждало на этой неделе. Почему? Во-первых, случилось два важных события: тольяттинцы открыли продажи LADA Vesta с ESP и запустили серийную сборку Aura. Во-вторых, представители компании дали пару больших интервью, в которых рассказали о новейших кроссовере и минивэне, следующем поколении Niva и прочих планах.

Иранская марка Iran Khodro, в отличие от АВТОВАЗа, с официальными заявлениями не спешит. Однако инсайдеры сообщают, что этот автостроитель намерен организовать в России производство двух моделей: седана Tara и хетчбэка Peugeot 207i. С площадкой пока не определились, но главным кандидатом называют завод «Ставрополь-Авто».

Ну и с машинками на этом все: важных новостей от китайских компаний на этой неделе не было, остальные «нашебренды» тоже молчат. Поэтому — перейдем к социалке. А тут, как и в истории с АВТОВАЗом, известий довольно много.

Во-первых, с 1 ноября в Подмосковье заработают платные парковки. Если точнее, то они появятся в Королеве, Красногорске, Видном и Реутове. Вторая важная новость — о том, что 1 марта следующего года в России начнется эксперимент по проверке наличия полиса ОСАГО у водителей в автоматическом режиме, то есть по камерам. Но штрафы пока выписывать не будут — лишь предупреждать.

Тогда же, 1 марта 2025-го, может вступить в силу полный запрет на использование гаджетов и прочих посторонних предметов за рулем. Навигаторы, сигареты, стаканчики с напитками — в зоне риска абсолютно все, что не поддерживает систему Hands free. Но окончательное решение пока не принято: проект на стадии общественной дискуссии и независимой экспертизы.

Предстоит пройти обсуждения и другой инициативе — от МВД. В этом ведомстве предложили запретить кустарное удлинение рам автомобилей и ограничить замену двигателей.

А подробнее об этих и других самых важных автомобильных событиях последних дней — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно найти здесь.