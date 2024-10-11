В Россию приедет электрический кроссовер Zeekr 7X

Хотя автомобили Zeekr не продаются в России официально, 7X получил необходимый для езды в наших условиях набор опций. Например, в список оснащения входит обогрев всех сидений, оборудованных функциями вентиляции и массажа. При покупке по «серой» схеме цена новинки на данный момент составит 6,9 млн рублей, включая стоимость доставки до Санкт-Петербурга.

В шоу-румы российских дилеров должна приехать топовая версия Zeekr 7X. Отдача силовой установки кроссовера составляет 646 сил, он оборудован двухмоторным приводом. По запасу хода покупатели могут рассчитывать на 705 км, эта цифра соответствует актуальному в Европе циклу WLTC. На разгон до «сотни» Zeekr 7X тратит три секунды, максимальная скорость ограничена отметкой 210 км/ч, сообщает «Российская газета».

Габариты Zeekr 7X — 4825х1930х1656 мм, размер колесной базы достигает 2925 мм. Эта «электричка» создавалась по принципу «больше автомобиля за меньшие деньги», ее главным конкурентом считается американский Tesla Model Y.

О появлении Zeekr 7X, последней новинки этого бренда, мы писали в начале июля. Тогда же говорилось об унификации автомобиля с седаном Zeekr 007.