Салон российского минивэна Sollers RF8 впервые «засветился» в Сети

Перспективный отечественный минивэн Sollers RF8 дебютировал на прошлой неделе в рамках форума БРИКС. Внешний облик автомобиля никто не скрывал изначально, но внимательно рассмотреть интерьер удалось только сейчас — после публикации соответствующего снимка.

Снимок опубликовал телеграм-канал «Автопоток». Предположительно, салон RF8 будет рассчитан на семь человек. Не исключается и появление VIP-версии «однообъемника» в нашей стране, что зависит от запросов российского рынка и одобрения партнеров из JAC, создавших китайского «донора» Refine R8.

Его интерьер с кожаной перфорированной отделкой полностью скопировали для Sollers RF8. Он унаследовал единую панель — комбинацию приборов и мультимедийный блок, а также характерный мультируль, слот беспроводной зарядки для гаджетов и органы управления климатической системой.

Россиянам предложат бензиновую версию Sollers RF8, оснащенную 200-сильным силовым агрегатом и 8-диапазонным «автоматом». Габариты новинки — 5215х1895х1830 мм. Размер колесной базы достигает 3100 мм. В Китае существует гибридное исполнение JAC Refine RF8, в России его не привезут.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал о сроках появления минивэна Sollers в России. Кроме того, была анонсирована и вторая новинка бренда.