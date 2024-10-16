Тусим с пользой: как китайские машины вдохнули новую жизнь в автоклубы России

Гаражи в нашей стране всегда были эдаким мужским клубом, где обсуждались не только и не столько машины, сколько вообще все аспекты и автомобильной, и общественной, и сексуальной жизни присутствующих. Однако в той же, скажем, Москве гаражных кооперативов практически не осталось — снесли. И где теперь, скажите на милость, обговорить наболевшее? Ответ прост — в автоклубах, которые как и прежде объединяют владельцев транспортных средств тех или иных моделей. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Где сегодня водителям обсудить насущные проблемы, если не в гараже

Правда, сразу стоит сказать, что современные автоклубы весьма сильно отличаются от первых постсоветских. В те годы особо популярны были сайты с конкретными форумами, где в многочисленных «ветках» мусолились те или иные конкретные проблемы, возникающие в процессе эксплуатации «ласточек». Нынче же все это хозяйство переместилось в соцсети, да и тематика разговорчиков сильно изменилась.

И, что удивительно, этому во многом поспособствовало и бегство из страны именитых автопроизводителей, и изобильное появление у нас изделий новых восточных партнеров. Которые, кстати сказать, сами стали плодить сообщества владельцев своих авто. Особенно в этом смысле активничают Chery, Exeed, Omoda. Впрочем, повторим, нынешняя ситуация реанимировала и активность «старых» клубных движений.

БЛОК

В которых, повторим, изменилась и повестка. Например, все чаще и активнее автовладельцы говорят о совместимости своих машин с китайскими запчастями; о возможности купить «родные» детали за «недорого». Хотя, честно говоря, и на отвлеченные темы беседы тут ведутся. Но чаще это происходит в живом общении участниках на реальных выездных мероприятиях.

Впрочем, о всех нюансах нового «автоклубного» движения в стране вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который найдете здесь.