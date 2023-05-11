Скрытые возможности кнопки сброса суточного пробега, которые помогут выявить неисправности

Клавиша, на которую многие вообще не обращают внимания, активирует режим диагностики приборной панели. А он необходим для проверки работоспособности всех систем и выявления различных ошибок. Обычно такую сервисную функцию предусматривают для того, чтобы мастер-диагност мог оперативно увидеть неполадку без подключения сканера или другого сервисного оборудования. Например, если машина «захандрила» в дороге, а профильного дилера со всем необходимым рядом нет.
Самостоятельно включить данный режим не составит труда: зажимаем кнопку и одновременно включаем зажигание. В результате вспыхивают все символы на приборке. Затем отпускаем клавишу и тут же нажимаем на нее еще раз. Так могут снова вспыхнуть отдельные сигнальные индикаторы (зависит от конкретной модели). Например, «неисправность системы выхлопных газов». Это может говорить о том, что раньше у машины были какие-то «косяки» с лямбда-зондом или нейтрализатором, а потом они исчезли. Возможно, причина в плохом бензине или «кат» уже действительно начинает «сдавать».
Горящая лампа ABS расскажет о том, что электроника также фиксировала какую-то ошибку. Может быть, в один из датчиков проникла влага. Кроме того, на расположенном между циферблатами дисплее появляются и цифры. Это коды ошибок. Далее можно сразу поехать к специалисту, сообщив ему эти самые коды, или с помощью технической документации расшифровать информацию самостоятельно.
Не стоит забывать и о том, что с помощью кнопки сброса километража нередко подсчитывают реальный расход горючего. Причем на конкретном маршруте с учетом пробок, светофоров и стиля вождения. Для этого надо приехать на АЗС с горящей лампой низкого уровня топлива, обнулить пробег и запомнить, сколько залили в бак.
Дальше — двигаемся до того момента, пока лампа снова не зажжется. Потом делаем расчеты: израсходованное количество бензина делим на пройденное расстояние и умножаем на сто. Допустим, потрачено 28 л на 300 км пути. Осталось 28 разделить на 300 и умножить на 100. Получаем — 9,3 л/100 км. Вполне штатный расход для среднестатистической легковушки. По нему с большой долей вероятности утверждаем — с двигателем все в порядке.