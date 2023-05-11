Скрытые возможности кнопки сброса суточного пробега, которые помогут выявить неисправности

Клавиша, на которую многие вообще не обращают внимания, активирует режим диагностики приборной панели. А он необходим для проверки работоспособности всех систем и выявления различных ошибок. Обычно такую сервисную функцию предусматривают для того, чтобы мастер-диагност мог оперативно увидеть неполадку без подключения сканера или другого сервисного оборудования. Например, если машина «захандрила» в дороге, а профильного дилера со всем необходимым рядом нет.

Самостоятельно включить данный режим не составит труда: зажимаем кнопку и одновременно включаем зажигание. В результате вспыхивают все символы на приборке. Затем отпускаем клавишу и тут же нажимаем на нее еще раз. Так могут снова вспыхнуть отдельные сигнальные индикаторы (зависит от конкретной модели). Например, «неисправность системы выхлопных газов». Это может говорить о том, что раньше у машины были какие-то «косяки» с лямбда-зондом или нейтрализатором, а потом они исчезли. Возможно, причина в плохом бензине или «кат» уже действительно начинает «сдавать».