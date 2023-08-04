Следующий Kia Rio или Cerato: корейцы готовят к премьере таинственный K3

Kia опубликовала единственный тизер со светодиодными прелестями кормы нового K3, который компания планирует показать в Мексике через несколько дней. Пока это имя нам говорит немного, под ним корейцы уже показывали специальный седан для Китая. Однако мы знаем Cerato (Forte на ряде рынков) и помним, что модель получила свое третье поколение относительно недавно — в 2018-м. История становится любопытной, поскольку утечки свидетельствуют о том, что название K3 в прочих странах может достаться не Cerato, а, скорее, преемнику младшего Rio. Который, в свою очередь, не подвергался серьезной ревизии с 2016 года.

Напомним, еще в марте автотаблоиды публиковали серию шпионских снимков с сильно закамуфлированным прототипом четырехдверного Rio. Сложив два и два, вполне возможно предположить, что под именем K3 мы увидим все же именно его. К тому же фактически Kia в апреле подтвердила, что покажет новый Rio еще в этом году. В пользу наиболее бюджетной модели говорит и тот факт, что ее производство планируется начать именно в Мехико. Словом, 80 против 20 — мы ставим на меньший из седанов.

Впрочем, какая разница. Ведь нам эта модель, вероятно, все равно даже по «серым» схемам не достанется.