На российском авторынке нашелся новейший лифтбэк Lotus Emeya

Любопытно, что стоимость модели Emeya в Китае до сих пор не озвучил даже сам Lotus, в то время как некие импортеры автомобилей из Благовещенска уже предлагают россиянам заказать электрический лифтбэк за 14 800 000 рублей и выше — цена зависит от курса валют на день оплаты машины. Поставщики готовы привезти электрокар в максимальной комплектации с двухмоторной силовой установкой, самой емкой батареей и системой активной аэродинамики.

Lotus Emeya построен на платформе Electric Premium Architecture (EPA) и оборудован двумя электромоторами совокупной мощностью 918 лошадиных сил. Батарея на 102 кВт⋅ч обеспечивает лифтбэку запас хода в 490 километров. Активная аэродинамика помогает увеличивать прижимную силу и приток воздуха для охлаждения агрегатов. С места до 100 км/ч Emeya разгоняется за 2,78 секунды, а максимальная скорость Lotus составляет 256 км/ч.