Уверенный запуск до -65°C: в России создали уникальный морозостойкий двигатель

Сибирские ученые разработали уникальный мотор, способный работать при экстремальных морозах. Новинку представили спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко во время ее визита в Красноярск.

Сибирский федеральный университет в Красноярске стал площадкой для разработки нового силового агрегата, который, по задумкам его авторов, должен стать универсальным устройством. Как сообщает «Парламентская газета», речь идет о компактном водородном моторе массой около пяти килограммов. Разработку предложено использовать не только в транспортных средствах, но и в подстанциях, объединяющих десять подобных двигателей, для отопления жилых многоквартирных домов.

Сотрудничающая с Институтом нефти и газа СФУ компания, которая является разработчиком водородного двигателя, заявляет о возможности функционирования своего детища при температуре до минус 65 градусов по Цельсию, что практически вдвое больше, чем у зарубежных аналогов. Топливом для мотора должны стать попутные нефтяные газы — те, что сейчас просто сжигаются в процессе нефтедобычи.

Серийное производство инновационной силовой установки должно начаться во второй половине 2024 года. Ожидается, что выпуск водородного двигателя наладят в Красноярске и Донецке.