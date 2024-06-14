В Татарстане наладят производство метановых «Москвичей»

Уже в августе в Набережных Челнах выпустят первые «Москвичи» в битопливном исполнении. «Переводом» автомобилей возрожденного бренда с бензина на метан займется компания «РариТЭК Холдинг». Такие машины будут стоить больше, однако производитель обещает ощутимую экономию на содержании.

Как сообщает РБК, в Набережных Челнах до конца 2024 года собираются выпустить не менее тысячи кроссоверов «Москвич 3» и седанов «Москвич 6» на газомоторном топливе. Хотя при необходимости объем производства машин может быть увеличен и до 4000 экземпляров ежегодно.

— На производственных площадях будут происходить монтаж и установка газобаллонного и подкапотного оборудования и финальное испытание автомобилей, после чего они выйдут на рынок, — заявил коммерческий директор компании «РариТЭК Холдинг» Рамиль Ишмаев.

Новое оборудование и сертификация увеличат стоимость «Москвичей» примерно на 120-130 тысяч рублей. Проблем при постановке таких автомобилей на учет у покупателей не возникнет, поскольку все переделки будут вписаны в ПТС заводом. А переплата должна отбиться благодаря экономии на топливе примерно через 9 месяцев — при условии годового пробега от 50 000 км.

Ожидается, что первые битопливные «Москвичи» соберут в августе — когда завершится подготовка производственных мощностей и окончится сертификация новинок. Но когда они поступят в продажу, пока непонятно.