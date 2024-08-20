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«Москвич» подтвердил сроки премьеры полностью российского автомобиля

Вопреки ожиданиям, машина получит не электрическую установку, а ДВС

О том, что «Москвич» планирует наладить производство собственной, оригинальной модели, представители бренда сказали почти сразу после того, как марка возродилась. Позднее стало известно, что премьера новинки намечена на 2026-й, а теперь появились и еще кое-какие подробности.

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Автор
Артем Князев

Изображение «Москвич» подтвердил сроки премьеры полностью российского автомобиля

На Московском международном форуме автомобилестроения IMAF, где побывал корреспондент портала «АвтоВзгляд», выступил коммерческий директор автозавода «Москвич» Максим Златокрылец. Он рассказал, что план компании на 2025-2026 годы — углубление локализации. В частности, плотная работа с кузовами, трансмиссиями, платформой. Тогда же, в 2026-м, публике должны представить и собственную разработку легкового автомобиля.

Подробностей о нем глава «Москвича», к сожалению, не раскрыл. Он отметил лишь, что собирать машины будут из российской стали, а одна из главных сложностей в разработке — отсутствие штампов. Их, по словам г-на Златокрыльца, производят в Южной Корее, а самый легкий штамп весит порядка 200 тонн. Так что сейчас в компании думают, где его взять и как транспортировать. Решения пока нет, но обязательно будет.

И еще один любопытный момент. Ранее сообщалось, что оригинальным автомобилем «Москвича» станет компактный кроссовер, оснащенный полностью электрической силовой установкой. Сегодня же Максим Златокрылец сказал, что в 2026 году столичный завод намерен выпустить модель с ДВС. Отказались ли при этом от разработки собственной «электрички», пока непонятно.

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