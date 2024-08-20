«Москвич» подтвердил сроки премьеры полностью российского автомобиля

О том, что «Москвич» планирует наладить производство собственной, оригинальной модели, представители бренда сказали почти сразу после того, как марка возродилась. Позднее стало известно, что премьера новинки намечена на 2026-й, а теперь появились и еще кое-какие подробности.

На Московском международном форуме автомобилестроения IMAF, где побывал корреспондент портала «АвтоВзгляд», выступил коммерческий директор автозавода «Москвич» Максим Златокрылец. Он рассказал, что план компании на 2025-2026 годы — углубление локализации. В частности, плотная работа с кузовами, трансмиссиями, платформой. Тогда же, в 2026-м, публике должны представить и собственную разработку легкового автомобиля.

Подробностей о нем глава «Москвича», к сожалению, не раскрыл. Он отметил лишь, что собирать машины будут из российской стали, а одна из главных сложностей в разработке — отсутствие штампов. Их, по словам г-на Златокрыльца, производят в Южной Корее, а самый легкий штамп весит порядка 200 тонн. Так что сейчас в компании думают, где его взять и как транспортировать. Решения пока нет, но обязательно будет.

И еще один любопытный момент. Ранее сообщалось, что оригинальным автомобилем «Москвича» станет компактный кроссовер, оснащенный полностью электрической силовой установкой. Сегодня же Максим Златокрылец сказал, что в 2026 году столичный завод намерен выпустить модель с ДВС. Отказались ли при этом от разработки собственной «электрички», пока непонятно.