Производство автомобилей Omoda перенесут из Калининграда в Санкт-Петербург

Компания Omoda готовится наладить выпуск своих кроссоверов в Северной столице, перебросив туда производство с калининградского «Автотора». Ожидается, что «китайцев» поставят на конвейер бывшего завода General Mototrs, расположенного в Шушарах. Нынче площадкой владеет отечественный холдинг «АГР».

Об этом сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на собственные источники. В частности, издание утверждает, что прописку ради более удобной логистики сменит компактный кроссовер Omoda C5.

Однако, по словам представителей Росстандарта, в одобрении типа транспортного средства (ОТТС) для «пятерки» и родственного C7 в качестве завода-изготовителя пока по-прежнему указан «Автотор». И заявок на внесение соответствующих изменений в документацию еще не поступало.

Напомним, что автозавод в Шушарах должен заработать в начале 2026 года. Там планируют собирать от трех до пяти моделей, включая кроссоверы и седаны. Помимо «Омоды» здесь же планируется начать выпуск машин марки Jaecoo — еще одного актива Chery.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в России состоялось первое знакомство с обновленным кроссовером Omoda C5.