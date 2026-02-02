Производство автомобилей Omoda перенесут из Калининграда в Санкт-Петербург

Об этом сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на собственные источники. В частности, издание утверждает, что прописку ради более удобной логистики сменит компактный кроссовер Omoda C5.
Однако, по словам представителей Росстандарта, в одобрении типа транспортного средства (ОТТС) для «пятерки» и родственного C7 в качестве завода-изготовителя пока по-прежнему указан «Автотор». И заявок на внесение соответствующих изменений в документацию еще не поступало.
Напомним, что автозавод в Шушарах должен заработать в начале 2026 года. Там планируют собирать от трех до пяти моделей, включая кроссоверы и седаны. Помимо «Омоды» здесь же планируется начать выпуск машин марки Jaecoo — еще одного актива Chery.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в России состоялось первое знакомство с обновленным кроссовером Omoda C5.