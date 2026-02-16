Производству автомобилей угрожает дефицит чипов оперативной памяти

Темпы развития центров обработки данных для искусственного интеллекта (ИИ) спровоцировали дефицит динамической оперативной памяти (DRAM) в мировом масштабе. Сложившаяся ситуация способна ощутимо снизить темпы производства автомобилей в 2026 году.

Эксперты прогнозируют, что кризис может продлиться весь год

Как сообщает Bloomberg, нехватка чипов DRAM начала бить автопроизводителей по карманам и срывать производственные планы, ценники на легковушки получили дополнительный стимул рвануть вверх в ближайшем будущем. В отрасли наблюдаются признаки панических закупок соответствующих микросхем, заявили аналитики Counterpoint.

Ожидается, что из-за дефицита оперативной памяти подорожают не только машины, но и различная электроника, включая ноутбуки и смартфоны. Кстати, производители последних приняли решение перейти на более экономичные альтернативны решения, чтобы смягчить неприятные последствия. Проще говоря, представители телекоммуникационной отрасли тоже готовятся к худшему.

Причиной происходящего стали гигантские закупки ускорителей ИИ для запуска чат-ботов и приложений со стороны OpenAI, Alphabet и прочих IT-гигантов. В итоге всего за месяц, с декабря 2025-го по январь 2026-го, цена одного чипа DRAM подскочила на 75%.

