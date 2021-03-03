Рухнет ли российский авторынок из-за дефицита микросхем для ЭРА-ГЛОНАСС

Если кто не в курсе, то сейчас в мировом автопроме потихоньку бушует самый настоящий кризис с поставками электронных компонентов. Все знают, что современная машина даже бюджетного сегмента буквально напичкана электронными микрочипами. Сердце каждого из них — полупроводниковый элемент.
В связи с пандемией, производители полупроводниковых чипов были вынуждены снизить выпуск своей продукции «автомобильной» направленности из-за повсеместно упавших продаж авто, развернувшись в сторону повышенного спроса от компаний, выпускающих компьютеры, смартфоны и прочие электронные гаджеты. Последние удовлетворяют нынче выросший из-за локдаунов и «удаленок» спрос на такого рода электронику.
В результате оказалось, что для автопрома в мире сейчас физически нет нужного ему количества микросхем. По некоторым оценкам, ликвидировать нехватку удастся не ранее 2022-го года. Но это — глобальные проблемы. Для России все осложняется еще и тем, что в машинах, продающихся на нашем рынке, обязан присутствовать еще один дополнительный электронный прибор — модуль системы ЭРА-ГЛОНАСС!
В нем, соответственно, так же кучка микросхем имеется. И у производителей этих модулей тоже, судя по всему, серьезные проблемы с получением комплектующих.
А без модуля ЭРА-ГЛОНАСС продать новую машину в России в принципе нельзя. Это означает, что если их пвыпуск встанет, чуть ли не автоматически прекратятся поставки машин на отечественный рынок.
Неизвестно, насколько ситуация с производством этих устройств близка к столь печальному сценарию, но вот как прокомментировали порталу «АвтоВзгляд» сложившуюся ситуацию представители оператора системы ЭРА-ГЛОНАСС.
— На российском рынке сегодня представлено более 20 российских и зарубежных компаний, которые занимаются производством устройства вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) системы «ЭРА-ГЛОНАСС». В данный момент количество подключенных к «ЭРА-ГЛОНАСС» автомобилей ежедневно увеличивается на 4000–5000 штук и прирост остается постоянным — мы не наблюдаем снижения темпов прироста. АО «ГЛОНАСС» (оператор ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС») также не регистрирует уменьшения объемов активаций УВЭОС автопроизводителями перед выпуском транспортных средств в обращение. АО «ГЛОНАСС» осведомлено о недопоставках в пределах 10—20% чипов отечественным производителям УВЭОС, но у автопроизводителей есть складские запасы, и речи о приостановке поставок автомобилей не идет. Соответственно, в ближайшем будущем дефицита, по нашим оценкам, не ожидается, — сообщили нам в АО «ГЛОНАСС».