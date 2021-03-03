Рухнет ли российский авторынок из-за дефицита микросхем для ЭРА-ГЛОНАСС

Если кто не в курсе, то сейчас в мировом автопроме потихоньку бушует самый настоящий кризис с поставками электронных компонентов. Все знают, что современная машина даже бюджетного сегмента буквально напичкана электронными микрочипами. Сердце каждого из них — полупроводниковый элемент.

В связи с пандемией, производители полупроводниковых чипов были вынуждены снизить выпуск своей продукции «автомобильной» направленности из-за повсеместно упавших продаж авто, развернувшись в сторону повышенного спроса от компаний, выпускающих компьютеры, смартфоны и прочие электронные гаджеты. Последние удовлетворяют нынче выросший из-за локдаунов и «удаленок» спрос на такого рода электронику.

В результате оказалось, что для автопрома в мире сейчас физически нет нужного ему количества микросхем. По некоторым оценкам, ликвидировать нехватку удастся не ранее 2022-го года. Но это — глобальные проблемы. Для России все осложняется еще и тем, что в машинах, продающихся на нашем рынке, обязан присутствовать еще один дополнительный электронный прибор — модуль системы ЭРА-ГЛОНАСС!

В нем, соответственно, так же кучка микросхем имеется. И у производителей этих модулей тоже, судя по всему, серьезные проблемы с получением комплектующих.