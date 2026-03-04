Кроссоверы Tenet T7 и T8 будут выпускать не только в Калуге, но и в Шушарах

В России заново сертифицировали кроссоверы отечественного бренда Tenet с индексами T7 и T8, которые планируют выпускать на двух предприятиях. Обоими на сегодняшний день управляет холдинг «АГР».

Продажи обеих моделей стартовали у нас в прошлом году

Об оформлении нового Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на вышеупомянутые «семерку» и «восьмерку» сообщил телеграм-канал «Автопоток». Согласно информации паблика, сборку кроссоверов продолжат не только в Калуге, где она уже идет полным ходом, но и на бывшем заводе General Motors в Санкт-Петербурге. Подразумевается площадка в Шушарах, брошенная американским концерном.

Кроссовер T7 во всех случаях комплектуется 150-сильным наддувным двигателем объемом 1,5 л, переключением передач заведует 7-диапазонный «робот». Привод может быть как передним, так и полным. В начале марте машина стоила в зависимости от комплектации 2 735 000-3 140 000 рублей.

Более габаритный T8 всегда оснащен системой 4х4. Под капот устанавливают двухлитровые «турбочетверки», выдающие 197 л.с. Силовой агрегат дружит с таким же преселективом, как у младшего T7. Стоимость колеблется в диапазоне от 3 610 000 до 3 865 000 «целковых».

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что флагманский Tenet T9 сертифицировали для российского рынка.