Илон Маск отказался помогать Украине, забросав местный рынок старыми электрокарами

«Отец» Tesla Илон Маск публично поддержал идею о расформировании НАТО вслед за давно канувшей в Лету Организацией Варшавского договора, предусматривающей создание военного союза европейских социалистических государств при ведущей роли тогдашнего СССР. Похоже, бизнесмен признал тот факт, что противостоять современной России — себе дороже. Впрочем, это еще не все…

Последнее время Илон Маск довольно часто мелькает в информационном поле с громкими выступлениями. В частности, недавно заокеанский предприниматель заявил о нецелесообразности поддерживать Украину в текущем конфликте, так как это происходит фактически «в ущерб внутренним делам США, которые должны быть в приоритете».

Таким образом, основатель Tesla официально открестился от помощи украинской армии, которой ранее предоставил доступ к спутниковому интернету Starlink. Причина проста, как пять американских центов — электромобильный бренд испытывает серьезные финансовые сложности наравне с экономическими трудностями, накрывшими Америку в целом. И вливание средств в терпящую крах «незалежную» приведет к необратимым негативным последствиям — тяжелейшему кризису в США.

Похоже, закончилась лафа, когда Маск клепал свои поделки за счет личных средств будущих владельцев, создавая искусственные очереди за автомобилями. По аналогии с банковскими учреждениями, выдающими кредиты депозитами клиентов, американец строил машины за счет денег, собранных по предварительным заказам, а также в виде оплаты за дополнительный функционал.

Некоторые покупатели ждали свои электрокары по несколько месяцев и даже лет. Причем цены на конечную продукцию постоянно росли. Остап Бендер XXI века изящно маскировал задержки под кризисом полупроводников и сбоем поставок никеля, затем причиной стала якобы модернизация предприятий, а после — и вовсе «аукцион». Да-да, хочешь побыстрее получить свою «Теслу» — доплачивай. И всему этому беспределу регулярно потворствовало правительство США. А что, красиво и прибыльно! А главное — «пипл хавает».

Фото: globallookpress.com

Но, как известно, сколько ниточке ни виться, а конец будет всегда. Китайские товарищи давно обогнали Tesla по техническим характеристикам, динамическим показателям, свойствам комфорта и безопасности, не говоря уже о дизайне и эргономике. При этом стоят «поднебесные» электромобили гораздо дешевле моделей «волшебного» американского бренда. Азиаты создали серьезную угрозу «Тесле» в Европе, где люди считают деньги не хуже, чем Илон Маск.

Да и в США власть вовсю бьет тревогу, дабы не пустить на рынок EV из КНР. Лучший способ спасти родной автопром — демпинговать. Именно поэтому в ряде стран цены на Tesla ощутимо рухнули. За стоимостью новых авто последовала и «вторичка». Но что самое интересное: «бэушка» вереницами покатилась на Украину, где пятилетние Model S продаются на 35 000 долларов дешевле, чем они стоили до начала СВО.

Украинские СМИ с гордостью объявили о росте сегмента электрифицированных моделей в стране: если в 2021 году в «самостийной» было реализовано немногим меньше 500 электрокаров, то в 2023-м — более 7500. Бесспорно — результат. Вот только зачем аборигенам понадобились старые «Теслы», которые без стеснения воспламеняются и попадают в ДТП из-за «глюков» ПО? Тем более что официально марка на Украине даже не представлена.

Похоже, ответа на этот вопрос нет так же, как веры в Зеленского у народа. Но ясно одно: других дураков, кроме клюнувших на дешевизну «хохлов», в мире попросту не нашлось.