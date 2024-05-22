Evolute переведет свои электромобили на российские батареи

Поставщиком тяговых батарей станет компания «Системы автономной энергии», которая входит в группу «Итэлма». Емкость нового аккумулятора напряжением 350 В превышает 60 кВт⋅ч — она почти на 10 кВт⋅ч больше, чем у текущей батареи кроссовера. Заявлено, что замена аккумулятора позволит на 20% нарастить запас хода без подзарядки — обещано, что автономность модели составит порядка 480 км по циклу WLTP.

В новой тяговой батарее — немалая часть наукоемких компонентов, в том числе системы термостатирования, а также блоки управления и телематики. Она создана российскими специалистами и будет применяться не только на i-Joy, но и на других электромобилях Evolute.

В настоящее время аккумулятор проходит испытания — сроки появления i-Joy с импортозамещенной батареей пока не называются. Цена тоже неизвестна. Сейчас же кроссовер, напомним, предлагается по цене от 2,5 млн. рублей.