В Россию скоро приедут три новых кроссовера GAC

В ближайшие месяцы концерн GAC планирует расширить свою линейку легковых автомобилей в России тремя новинками. К нам должны приехать «бюджетный» Aion V, крупный Hyptec HT и флагманский S9.

К нам пожалуют две «электрички» и гибрид

Об этом в своем новостном телеграм-канале сообщает ресурс «Китайские автомобили». По словам наших коллег, электрический паркетник Aion V имеет все шансы добраться до отечественного рынка уже в конце первого весеннего месяца. Силовая установка авто выдает 204 либо 224 л.с., запас хода составляет 750 км. Длина — 4605 мм при колесной базе 2775 мм.

Следом ожидается появление батарейного Hyptec HT. Главной «фишкой» самой дорогой версии машины считаются распашные двери с подъемным механизмом, известные как «крылья чайки». Можно рассчитывать на отдачу силовой установки в 245 и 340 л.с., а на одной зарядке удастся проехать максимум 820 км. Кузов вытянут на 4935 мм при расстоянии между осями 2935 мм.

И, наконец, летом ожидается старт продаж 500-сильного трехрядного гибрида S9 с длиной 5060 мм и колесной базой, достигающей 2930 мм. Запас хода — 1200 км.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что на российском рынке стартовали продажи кроссовера GAC S7.