Японцы показали кроссовер Nissan X-Trail нового поколения

Новый Nissan X-Trail представили пока лишь на рынке Соединенных Штатов, где модель подается под именем Rogue. Авто в вариантах для прочих стран покажут широкой публике позднее.

X-Trail свежего поколения, вопреки тенденции к увеличению габаритов, стал короче и ниже, правда, не существенно. В длину новинка потеряла 38 мм, а в высоту — 5 мм. Авто возвели на новой платформе. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», эта же «тележка» ляжет в основу и нового Mitsubishi Outlander.

Для покупателей США кроссовер оснастили 12,3-дюймовым цифровым приборным щитком и проекционным экраном, а также мультимедийным комплексом с тачскрином диагональю девять дюймов и целым букетом систем активной безопасности.