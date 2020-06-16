Японцы показали кроссовер Nissan X-Trail нового поколения

Новый Nissan X-Trail представили пока лишь на рынке Соединенных Штатов, где модель подается под именем Rogue. Авто в вариантах для прочих стран покажут широкой публике позднее.
X-Trail свежего поколения, вопреки тенденции к увеличению габаритов, стал короче и ниже, правда, не существенно. В длину новинка потеряла 38 мм, а в высоту — 5 мм. Авто возвели на новой платформе. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», эта же «тележка» ляжет в основу и нового Mitsubishi Outlander.
Для покупателей США кроссовер оснастили 12,3-дюймовым цифровым приборным щитком и проекционным экраном, а также мультимедийным комплексом с тачскрином диагональю девять дюймов и целым букетом систем активной безопасности.
Под капотом обещают безальтернативную бензиновую 2,5-литровую «четверку» мощностью 183 л. с. Что же готовит X-Trail будущей генерации для наших соотечественников, сказать пока сложно. Точную информацию будем ждать грядущей осенью, когда модель переродится в новом поколении и для европейцев.
Напомним, что в моторной линейке актуального паркетника в России есть два бензиновых мотора — 171-сильный «атмосферник» объемом 2,5 л и двухлитровый мощностью 144 силы. Первый «дружит» только с вариатором, а второй агрегатируется еще и с шестискоростной «механикой». Кроме того, в арсенале авто имеется дизель на 130 «лошадей». Он трудится вместе с МКП. Привод — передний либо полный.