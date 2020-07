Британцы назвали Nissan Qashqai лучшим автомобилем для городского жителя

Конкурс New Car Awards организован таким образом, что владельцы разных автомобилей могут отдать свой голос за модель, лично испытанную и проявившую себя с лучшей стороны. За Nissan Qashqai как за победителя в номинации Best Car for City Drivers 2020 проголосовали 9000 владельцев компактного паркетника. Авто вышло победителем в финальной борьбе с Ford Fiesta и Volkswagen Golf.

«Nissan Qashqai завоевал награду в очень жестком состязании, — прокомментировал триумф кроссовера главный редактор AutoTrader Эрин Бейкер. — Для городских водителей важны эксплуатационные расходы, и здесь автомобиль проявил себя отлично».

Стоит отметить, что абсолютное первенство New Car Awards 2020 присудили электрическому седану Tesla Model 3. Автомобиль оказался лучшим в оценке по 16 критериям: владельцы назвали его наиболее экономичным, безопасным, удобным и простым во время вождения и парковки.

Самым любимым автомобилем 2020 года английские автолюбители назвали BMW 3-й серии, лучшим авто для начинающих стал Mercedes-Benz A-класса, лучшим семейным — Volvo XC60, лучшим семиместным — Volvo XC90, лучшим для дальних поездок — Volkswagen Golf, лучшим для собаководов — Skoda Karoq, лучшим для буксировки — KIA Sorento.

Были и другие номинации. Например, самым забавным автомобилем оказался Mazda MX-5 RF, самым полезным — Volkswagen Amarok, а машиной с лучшим ценником — Dacia Duster.