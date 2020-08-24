Объявлена дата российских продаж обновленного Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Outlander собран еще по старым лекалам японского качества: запас надежности обеспечен. Кроссовер по прежнему остасется флагманом модельной линейки бренда. Но, чтобы отвечать вызовам рынка, японцам приходится постоянно идти на новые ухищрения. На этот раз, как выяснил портал «АвтоВзгляд», бестселлеру добавили «черноты».

От стандартного кроссовера новый Outlander Black Edition отличается только декором. Снаружи ему приладили обвес, решетку и зеркала черного цвета. Кроме того, базовым оборудованием для новинки стали рейлинги на крыше и колеса на 18 дюймов. Несмотря на название, помимо черного цвета кузова можно выбрать и белую кораску. К салону создатели специального тиража добавили черную отделку потолка и красную прострочку обивок. Плюсом идут сиденья, обшитые водоотталкивающим материалом, а также накладки «под углепластик» на дверях и панели. Доплата за такой «черный пакет» — вполне разумные 65 000 рублей.

Любопытно, что обновление коснулось только самой популярных модификаций Mitsubishi Outlander — комплектаций Invite и Intense+ с двухлитровыми моторами и полным приводом. Портал «АвтоВзгляд» протестировал этот автомобиль, оценив японские прелести совковыми поверхностями.