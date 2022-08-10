В России началась сертификация крутого внедорожника Tank

О том, что в нашей стране началась сертификация Tank 500, сообщает издание «Китайские автомобили». Наши коллеги полагают, что Tank 500 придет на замену Haval H9, как это уже произошло в Китае.

Напомним, что в Поднебесной Tank 500 дебютировал осенью 2021 года. Он стал первой моделью на новой «тележке», где мотор расположен продольно.

Под капотом «Танка» установлен 3-литровый наддувный V8, у которого есть 48-вольтовый стартер-генератор, значит, начинать движение внедорожник будет именно за счет него, а главное — бесшумно и без потребления «горючки».

Что касается коробки передач, то «Танку» прописали девятиступенчатый «автомат» и систему полного привода. Суммарная мощность силовой установки — 354 л. с. Однако, не исключен вариант, что для России мотор «задушат» ради экономии на налогах.