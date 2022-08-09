Для чего нужны «жабры» под задними бамперами большинства автомобилей

«Жабрами» называют специальные конструкции с перегородками (они могут быть, как пластиковыми, так и резиновыми), которые напоминают жабры у рыб. Их располагают на технологических отверстиях в задней части кузова автомобиля. Чаще всего, они прикрыты задним бампером, потому не видны глазу. А из багажника их мешает увидеть обивка.

Одна из функций «жабр» — обеспечение нормальной вентиляции салона. Ведь воздух должен не просто свободно поступать внутрь, предварительно проходя через фильтр, но и выходить из «жилого пространства». Он и уходит через клапаны-жабры, конструкция которых устроена так, чтобы они выпускали воздух, а вот обратно не впускали, ведь так внутрь может попасть пыль и грязь. Кстати, такое может произойти на старых машинах, где пластик «жабр» деформировался, а резина рассохлась, так что за сохранностью этих деталей надо следить.