Для чего нужны «жабры» под задними бамперами большинства автомобилей

«Жабрами» называют специальные конструкции с перегородками (они могут быть, как пластиковыми, так и резиновыми), которые напоминают жабры у рыб. Их располагают на технологических отверстиях в задней части кузова автомобиля. Чаще всего, они прикрыты задним бампером, потому не видны глазу. А из багажника их мешает увидеть обивка.
Одна из функций «жабр» — обеспечение нормальной вентиляции салона. Ведь воздух должен не просто свободно поступать внутрь, предварительно проходя через фильтр, но и выходить из «жилого пространства». Он и уходит через клапаны-жабры, конструкция которых устроена так, чтобы они выпускали воздух, а вот обратно не впускали, ведь так внутрь может попасть пыль и грязь. Кстати, такое может произойти на старых машинах, где пластик «жабр» деформировался, а резина рассохлась, так что за сохранностью этих деталей надо следить.
А если, скажем, при кузовном ремонте, заклеить или закрыть эти клапаны чем-нибудь, то можно нарушить систему вентиляции. В результате, в салоне возникнет повышенная влажность, станут постоянно потеть стекла и множиться бактерии.
Вторая, не менее важная функция «жабр», — стравливание избыточного давления в салоне. Чтобы это почувствовать, нужно намеренно закрыть клапаны и захлопнуть дверь или крышку багажника. В этот момент человек ощущает сопротивление при закрытии, которого раньше не было. Дело в том, что приток воздуха создает избыточное давление, которое нейтрализуется при помощи исправно работающих клапанов.
Если представить, что «жабр», вдруг нет, то избыточное давление не позволило бы вентилятору продувать воздух через весь «жилой отсек». Таким образом, задние пассажиры задыхались бы от жары и высокой влажности. Резиновые уплотнители стекол тоже бы изнашивались быстрее. Кстати, это не пустые слова. Подобное отмечала компания Chrysler в 1965 году, когда патентовала «жабры». Теперь же их можно встретить на большинстве машин.