Седану Volkwagen Passat в России вернули двухлитровый мотор

Фото производителя.
Российский офис Volkswagen без лишнего шума обновил прайс-лист на Passat. И это событие принесло неожиданно приятную новость: в гамму вновь вернулся мотор 2.0 TSI с отдачей в 190 л. с.

До этого «Пассату» полагался лишь 150-сильный агрегат 1.4 TSI. Но согласитесь, что два литра этой машине по статусу подходят куда больше! Просить за Volkswagen Passat 2.0 TSI будут 2 536 000 рублей, то есть на 90 000 больше, чем за менее мощный вариант. Притом покупателю двухлитровой версии бесплатно достанется дорогущий пакет R-line.

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» дилеры немецкого бренда, сейчас можно лишь оформить заказ на автомобиль. А первые «живые» экземпляры должны прийти до конца весны.

И еще одна новость об этой марке. Калужский завод Volkswagen Group Rus оказался одним из лучших производственных комплексов марки Volkswagen на планете по показателям эффективности.

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1 апреля 2021
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