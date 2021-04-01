Седану Volkwagen Passat в России вернули двухлитровый мотор

До этого «Пассату» полагался лишь 150-сильный агрегат 1.4 TSI. Но согласитесь, что два литра этой машине по статусу подходят куда больше! Просить за Volkswagen Passat 2.0 TSI будут 2 536 000 рублей, то есть на 90 000 больше, чем за менее мощный вариант. Притом покупателю двухлитровой версии бесплатно достанется дорогущий пакет R-line.

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» дилеры немецкого бренда, сейчас можно лишь оформить заказ на автомобиль. А первые «живые» экземпляры должны прийти до конца весны.

И еще одна новость об этой марке. Калужский завод Volkswagen Group Rus оказался одним из лучших производственных комплексов марки Volkswagen на планете по показателям эффективности.