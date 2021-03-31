Внедорожник LADA Niva Travel ждут большие перемены

Вскоре производственный цикл станет логичнее: как сообщает паблик Avtograd news, в ближайшее время модели Niva Travel и Niva Legend начнут делать на одной линии — так называемой третьей нитке конвейера. Во всяком случае, кузов «Трэвэла» только что без замечаний прогнали через основной цех.

И это хорошо, ведь третья нитка создавалась под выпуск LADA Vesta, а потому отвечает всем современным требованиям альянса Renault-Nissan. Как показала практика, классическая «Нива» сделалась заметно качественнее после переезда на этот конвейер. А значит, «Трэвэл» тоже станет лучше, так как рабочие застрахованы от сборочных ошибок.

Между тем, LADA Niva Travel недавно пережила рестйалинг, от которого, признаться, ждали большего количества изменений, ведь еще до официальной презентации про машину ходило множество слухов. Говорили и про новый мотор и про параметры геометрической проходимости, которые… стали хуже. Но давайте обо всем по порядку.